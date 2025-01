Ilrestodelcarlino.it - Juve, nello staff medico entra il fanese Stefanelli

Fano, 19 gennaio 2025 – Un motivo di orgoglio per la città di Fano: il dottor Luca, 52 anni,a far parte dellodel J-Medical, il prestigioso centro sanitario dellantus, eccellenza internazionale, che non si limita ad assistere gli atleti del club, ma offre servizi diagnostici all’avanguardia anche al pubblico. Un traguardo che conferma la qualità del suo percorso professionale e il suo impegno nella prevenzione degli infortuni sportivi.-odontoiatra specializzato in odontologia forense, infatti, il dottorha iniziato la sua carriera nella Struttura organizzativa dipartimentale Maxillo-Facciale dell’Azienda Universitaria-Ospedaliera Umberto I di Ancona. Dal 2019 al 2024 ha fatto parte dellodell’Almantus Fano 1906, consolidando la sua esperienza-sportiva.