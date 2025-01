Il portiere dell’Udinese Maduka Okoye indagato per scommessa anomala

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-17 17:57:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:La Procura di Udine ha aperto un’indagine su un presunto caso di frode sulle scommesse sportive finalizzata Il principale sospettato è ile in qualee sarebbe coinvolto anche l’imprenditore Diego Giordanotitolare di una pizzeria frequentata quotidianamente dai giocatori. Secondo il Messaggero VenetO, L’indagine è iniziata a seguito di una segnalazione arrivata dalla casa scommesse Snai dopo aver rilevato scommesse di elevate somme di denaro legate al fatto cheha visto il giallo nella partita Lazio – Udinese, giocata l’11 marzo 2024. In quell’incontro ilè stato ammonito al 64? per perdita di tempo.