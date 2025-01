Feedpress.me - Guerra in Medio Oriente, slitta la tregua a Gaza. Israele: "Prima i nomi dei 3 ostaggi da liberare oggi". Hamas: "Problemi tecnici nella trasmissione"

Leggi su Feedpress.me

L’entrata in vigore di un accordo di cessate il fuoco tra, inizialmente prevista peralle 8.30 ora locale (le 7.30 in Italia), è stata ritardata poichénon ha ancora presentato l’elenco dei treda rilasciare durante la giornata, come richiesto da. In una dichiarazione rilanciata dal Times of Israel, il gruppo terroristico ha ammesso che ci sono stati.