Del Piero | Ho visto una Juve con voglia di vincere miglior partita del campionato Al gol di Weah…

di RedazionentusNews24Delanalizza il successo dellacontro il Milan all’Allianz Stadium: le dichiarazioni dell’ex capitano dei bianconeriAlessandro Del, alla CBS, ha così parlato della vittoria per 2-0 dellacontro il Milan.VITTORIA – «Hola gara qui con alcuni tifosi, mi sono divertito e ci siamo divertiti soprattutto perchè è arrivata la vittoria ed è molto importante».GIUDIZIO SUL MATCH – «Il primo tempo è stato equilibrato per occasioni e opportunità create. Forse il Milan ha avuto le maggiori, le più nitide per segnare. Lantus però avevadilae questo è stato chiaro soprattutto nella ripresa. Il Milan invece è calato in termini di fisicità e lantus ha continuato a dominare per il possesso palla. Volevanopiù del Milan, questa è una cosa buona perchè spero che continuino.