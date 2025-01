Ilfattoquotidiano.it - “Chi sono io? Uno sul Titanic, come tutti. Che cerca di ballare la musichetta dell’orchestrina. Divento stronzo perché prentendo tantissimo: parla Filippo Timi

è in tournée con “Amleto”. Pièce strepitosa. In televisione è con i nuovi episodi del “BarLume”, sempre su Sky. Altro successo. Sta raccogliendo gli applausi di una vita?No, cistati tanti switch: il primo premio ottenuto in teatro è stato importante,andava a riparare le insicurezze di non aver frequentato una scuola.Ne ha sofferto?Non ho neanche provato a entrarci: ero certo che non mi avrebbero mai preso.?Troppo balbuziente.Sindrome dell’impostore?Che cazzo è?La paura di venir scoperti nel presunto bluff.Certo. Poiun attore e dentro di me c’è una domanda cardine.Quale?Se quello che sento è reale o se è solo una proiezione.A vent’anni desiderava essere quello che poi è diventato?Noooo, è stato tutto un inciampo. E il teatro è stato un mezzo pure per campare.