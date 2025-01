Ilfattoquotidiano.it - Che fine ha fatto la dipendente di Visibilia che ha denunciato Santanchè? “Senza lavoro e isolata dalle Istituzioni: lascerò l’Italia”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dalla denuncia di Federica Bottiglione è partita l’inchiesta per truffa che ha portato a processo la ministra Danielacon l’accusa di false comunicazioni sociali nella gestione di, una delle società del gruppo da lei fondato e dal quale ha poi dismesso le cariche. A processo con la ministra altre 16 persone – tra loro anche il compagno Dimitri Kunz, la sorella Fiorella Garnero e la nipote Silvia Garnero, l’ex compagno della senatrice Canio Giovanni Mazzaro che hanno avuto ruoli all’interno della spa – oltre alla societàsrl, ora in liquidazione. Bottiglione ha raccontato di aver scoperto di essere stata impiegata in cassa integrazione a zero oresaperlo, mentre continuava a lavorare pere anche come consulente dell’attuale presidente del Senato Ignazio La Russa, fatturando a Palazzo Madama.