Caro David Lynch, sei stato la mia vita

, ti scrivo questa lettera dopo averci pensato tanto, ed essermi autocensurata per giorni nel nome della lezione giornalistica alla quale ho sempre aderito (ere pezzi egotici in prima persona. Cosa vuoi che interessi agli altri la tua autobiografia), e dopo non aver trovato comunque scampo. Il senso della lettera è che ci sono rimasta malissimo alla notizia della tua morte perché uno: so che sei immortale, due: perché pensavo che comunque l’enfisema di cui avevi parlato nell’intervista di qualche mese fa non fosse in realtà poi talmente grave da condurti così presto alla scomparsa. Poi c’è il fatto che mi sono resa conto che nonostante tutte queste differenze anagrafiche e geografiche tra me e te io di anni ne ho 58 e sono nata a Firenze, Italia, tu di anni ne avevi 78 e sei nato a Missoula, nel Montana alla fine in realtà non c’è, tra me e te, nessun grado di separazione.