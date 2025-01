Tvplay.it - Calciomercato Juve, Giuntoli colpisce ancora: colpaccio low cost per Thiago Motta

Lapuò piazzare un colpo inaspettato sul mercato e stupire tutti:lavora per regalare ail difensore.Lantus sa che sul mercato non hafinito e che, in attesa dell’ufficialità Kolo Muani, si devono concentrare tutte le forze per un nuovo difensore centrale. Con Danilo in uscita e Cambiaso in bilico, oltre agli infortuni di Bremer e Cabal, il reparto dev’essere per forza di cose rinfoltito. Occhio allora alle possibili sorprese che possono arrivare.lowper(LaPresse) – Tvplay.itIl club bianconero sta aspettando l’ok da parte del Paris Saint-Germain per poter dare l’ufficialità di Kolo Muani, attaccante su cui si è deciso di puntare almeno fino alla fine della stagione. Il calciatore non è stato convocato contro il Milan e molto difficilmente ci sarà per la Champions League contro il Club Brugge ma la speranza disarà di averlo a disposizione almeno per sabato prossimo contro il Napoli.