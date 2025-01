Liberoquotidiano.it - Cagliari, poker al Lecce: colpo salvezza. Fiorentina, pari e fischi contro il Torino

Importantedel, che vince in rimonta 4-1il. Dopo l'iniziale vantaggio ospite firmato da Pierotti nel primo tempo, sono le reti di Gaetano, Luperto, Zortea e Obert nella ripresa a suggellare il successo per la squadra rossoblu. Prima fase di studio da parte delle due squadre, entrambe ordinate e attente nei rispettivi schieramenti difensivi. Gara equilibrata e con chance da una parte e dall'altra, come accadrà nel finale di primo tempo in cui prima sarà iltrovare la rete del potenziale 1-0 con Viola, annullata per posizione di offside; poi il, al 42', sul cambio di campo successivo è letale nella fuga di Morente che serve il pallone per Pierotti, lasciato libero nel battere a rete da una difesa sarda troppo passiva. Nella ripresa Nicola manda dentro Gaetano che al 60' trova la rete del: scambio vincente con Deiola, che di tacco restituisce proprio all'ex Napoli, lucido nel battere Falcone.