Ilrestodelcarlino.it - Belluzzi: "Le priorità per il futuro?. Parcheggi e piazza Repubblica"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alessandrosaluta Cattolica e si proietta fin da subito nel suo nuovo incarico in Regione, essendosi ritrovato già ieri a fianco dell’assessore regionale al Turismo Roberta Frisoni al Sigep di Rimini., colonna storica del Pd locale, fa un bilancio degli ultimi 20 anni di politica cattolichina e lancia messaggi chiari sia ai propri sostenitori che agli avversari guardando anche aldella Regina:per il centro e ristrutturazione digli obiettivi primari. "Vado in Regione, ma Cattolica sarà sempre nei miei pensieri. Porto con me una preziosa dote politica, amministrativa, sociale e umana frutto di anni di lavoro in prima linea al servizio della mia città. Sono stati anni bellissimi e non sempre facili. Ma il momento più entusiasmante, quello da cui è cominciato tutto, è stata la vittoria delle elezioni.