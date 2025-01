Panorama.it - Apre a Milano il Circolo UltraFiorucci

Fiorucci, icona della creatività italiana, segna un ulteriore capitolo nella sua storia con l’apertura diin Via Lomazzo 19 a. Questo spazio culturale, concepito come un laboratorio di idee e innovazione multidisciplinare, riflette la volontà del brand di riaffermarsi come simbolo di rilevanza culturale e creatività senza confini. L'inaugurazione vede protagonista MARKET, una mostra immersiva firmata dall’artista australiano Thomas Jeppe, curata da The Community, che celebra l’intersezione tra arte, design e visioni urbane. Il CEO di Fiorucci, Alessandro Pisani, ha sottolineato l’importanza strategica di questa iniziativa per il marchio: «La pluralità di voci che ruotano attorno alla visione creativa di Francesca Murri ci consente di aggiungere nuovi tasselli a una narrazione che desideriamo rendere vibrante e inclusiva.