Quotidiano.net - Trump lancia meme coin, la sua criptovaluta e guadagna in poche ore miliardi di dollari

Leggi su Quotidiano.net

New York (Usa), 18 gennaio 2025 – Piove sempre sul bagnato. Non solo Donald, uno degli uomini più facoltosi d’America e del mondo, si appresta a diventare il presidente degli Usa (e dunque l’uomo più potente al mondo) ma sfruttando questo suo momento di estrema notorietà fa crescere la sua ricchezza. Donaldil suo '' a 48 ore dal suo insediamento, scatenando un'ondata di acquisti sul mercato delle critpovalute che ha consentito alla valuta digitale del presidente-eletto di raggiungere i 6,8didi capitalizzazione. Lesono criptovalute che capitalizzano sull'entusiasmo popolare attorno a una personalità, un movimento o un fenomeno virale su Internet. Le '' non ha alcuna utilità economica o transazionale ed è spesso identificata come un bene puramente speculativo.