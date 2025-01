Iodonna.it - Sullo schermo interpreta una Penelope “guerriera”, nella vita è una donna realizzata, generosa - e molto grata che si interroga su un unico mistero: “Perché non ho avuto un amore per sempre?”

Leggi su Iodonna.it

Juliette Binoche è minuta ma vulcanica, un concentrato di energia pronto alla risata, soprattutto autoironica, e un’animache parla spesso di dare e di restituire, più che di essere e avere. Nonostante i suoi numerosi premi (un Oscar, un Orso d’argento e un Bafta per Il paziente inglese, una Coppa Volpi e un César per Tre colori: Film blu, una Palma come miglior attrice per Copia conforme e un European Film Award per Chocolat) e a fronte di una carriera internazionale, Binoche è spontanea e alla mano: la postura da diva la riserva ai tappeti rossi, dove davvero si trasforma in “la Binoche”, fasciata in abiti dei più celebri stilisti. Juliette Binoche, regina dello stile chic ed elegante X Con la stessa modestia Juliette ha appena assunto anche il suo nuovo incarico di Presidentessa dell’European Film Academy, il principale organismo di promozione della cultura cinematografica nel Vecchio Continente.