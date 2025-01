Ilgiorno.it - Sul palco del Conservatorio lunedì 20 torna “La Tilda”, dopo oltre un secolo

Milano, 18 gennaio 2025 – Lirica alVerdi,20 gennaio alle 20.45, nell’ambito delle “Serate Musicali” con La, opera di Francesco Cilea chein scenaun, riproposta dall'associazione culturale Ab Harmoniae Onlus interpretata da Denia Mazzola Gavazzeni. L'orchestra Sinfonica Colli Morenici è diretta da Nicola Ferraresi con l'orchestrazione di Giancosimo Russo. La, melodramma in tre atti fu rappresentata per la prima volta nel 1892 al teatro Pagliano di Firenze e viene propostaal pubblico milanese con interpretazione di Denia Gavazzeni Mazzola (); Yan Wang (Gastone); Wonjung Kim (Cecilia); Syuzanna Hakobyan (Agnese); Giorgio Valerio (Gasparre); Fulvio Ottelli (Mario); Coro Ab Harmoniae. Al pianoforte HsiaoPei Ku. La soprano Denia Mazzola Gavazzeni canta dal 1982 in teatri nazionali e internazionali, docente di canto/arte scenica e regista, vedova del direttore d'orchestra Gianandrea Gavazzeni nel 2005 ha fondato l'associazione culturale Ab Harmoniae Onlus per riscoprire opere e compositori ingiustamente dimenticati e per realizzare attività musicali in luoghi disagiati e di sofferenza come carceri, ospedali, unità di cure palliative.