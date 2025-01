Bergamonews.it - Scuola, insegnanti bergamaschi perplessi sulla riforma Valditara: “Non ci convince”

Stanno facendo discutere le nuove Indicazioni Nazionali per le scuole del primo ciclo che il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppeha anticipato in un’intervista al quotidiano Il Giornale.Per quanto riguarda le scuole elementari, ossia laprimaria, mentre finora i programmi veri e propri partivano di fatto dalla classe terza, essendo i primi due anni dedicati a imparare a leggere, scrivere e far di conto, è previsto che fin dalla seconda i bambini vengano introdotti ai grandi classici della letteratura dell’infanzia (Verne, Stevenson ecc) ma anche alla poesia, alle filastrocche e agli scioglilingua, da imparare a memoria. L’insegnamento della storia, oltre a basarsi sullo studio di documenti, reperti e fonti, valorizzerà la “grande narrazione”, secondo le parole del ministro, partendo dalla lettura della Bibbia e dell’epica classica: Iliade, Odissea, Eneide, ma anche delle saghe norrene care ai popoli germanici, eventualmente sotto forma di graphic novel.