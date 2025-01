Sci, SuperGoggia, vince anche la libera di Cortina

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 18 gen. (askanews) – Strepitosa Sofia Goggia che, nella terza discesa stagionale,sull’Olympia delle Tofane a. La bergamasca dipinge un altro capolavoro in discesa, quarto della sua carriera, facendo la differenza nei curvoni centrali e nel finale velocissimo dopo il Rumerlo. Una prova di forza da regina della specialità, nella quale tocca i 19 successi in Coppa del Mondo. Grande giornata per l’Italiagrazie al terzo posto di Federica Brignone (+0.55), che mai era salita sul podio su questa pista. Un piazzamento che la porta sia in testa alla classifica di specialità che alla generale. Meglio della valdostana fa la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0.42), magica col pettorale numero 2 e a lungo in testa alla gara. Quarto posto per Lara Gut-Behrami (+0.72), ancora imperfetta.