Sala | Pd su terzo mandato è antistorico

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.45 La posizione del Pd che dice no al"mi pare veramente antistorica". Così il sindaco di Milano. "Chiedo coerenza. Due mandati per i Comuni, no in Parlamento e alle Europee o quando fanno comodo? Si dice che sindaci e presidenti di Regione rischiano di avere troppo potere.Semmai c'è il potere degli elettori di mandarci a casa", dice. "Molti di quelli che siedono in Parlamento sono imposti.E' un sistema ingiusto". Difende la posizione di Zaia e De Luca.Gli amministratori locali devono essere una forza per il Pd".