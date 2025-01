Sport.quotidiano.net - Rimini-Lucchese 0-0, i rossoneri recriminano sulle occasioni fallite

, 18 gennaio 2025 – Latorna dacon un pareggio a rete bianche, portando a casa un buon punto e recriminando per leavute e non concretizzate. Gorgone squalificato, decide di schierare al centro della difesa Gucher, supportato da Sabbione e Gasbarro. Il match si apre con ilche si fa vedere subito al 5’ con un sinistro di Lombardi, che Palmisani para. Infruttuosa la punizione di Saporiti dalla trequarti al 7’, che termina sopra la traversa., le foto della partita La gara è equilibrata, con i padroni di casa, che cercano di fare un buon pressing, ma isono bravi a chiudere gli spazi. Al 18’ ci prova Parigi, con un sinistro da fuori, che termina ampiamente a lato. Latorna in avanti al 21’ con Gemignani, che crossa al centro, ma Saporiti non ci arriva.