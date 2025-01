Pronosticipremium.com - Pellegrini fa e disfa, poi va ko: le sensazioni sull’infortunio al ginocchio

Leggi su Pronosticipremium.com

Nuove indicazioni, nuovealeggiano nella capitale dopo il successo della Roma sul Genoa, che allunga a 6 la striscia di risultati utili consecutivi. In un Olimpico ormai inespugnabile, sotto Ranieri 6 gare consecutive vinte davanti ai proprio tifosi con la sola Atalanta in grado di uscire con il bottino pieno, la squadra ha vinto e convinto, soprattutto con un Dybala super ed il solito El Shaarawy a farsi trovare pronto quando chiamato in causa. La scelta che sicuramente ha sorpreso nell’11 titolare è stata la riproposizione di Lorenzodal 1?, a discapito di un Pisilli favorito alla vigilia.Il tecnico di San Saba prova a coccolare un giocatore che, come successo nel derby, regala sussulti incoraggianti ma non trova quella continuità di rendimento di cui avrebbe bisogno, per essere utile alla squadra e ricucire definitivamente il rapporto con la tifoseria.