Lapresse.it - Nigeria, esplode un’autocisterna: decine di morti

Leggi su Lapresse.it

di persone sono morte in, doveche trasportava carburante è esplosa alla Dikko Junction lungo la trafficata tangenziale Abuja-Kaduna nella zona di Gurara, nello Stato del Niger. Secondo la ricostruzione fornita dal giornale locale The Daily Sun, che riferisce di oltre 60, testimoni oculari hanno raccontato che l’autocisterna carica di benzina si è improvvisamente bloccata in un punto pericoloso della strada all’altezza dell’incrocio e, nel tentativo dell’autista di fare manovra, si è ribaltata, riversando il suo contenuto sulla strada. A quel punto diversi giovani della zona si sono riversati sul posto per raccogliere il carburante caduto, ma l’autocisterna è esplosa all’improvviso provocandoe feriti. Un numero imprecisato di persone ha riportato ustioni di vario grado e sono attualmente in cura.