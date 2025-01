Oasport.it - Musetti spreca un tabellone succulento e si arrende a Shelton agli Australian Open

Lorenzoesce di scena nel terzo turno degli2025 di tennis: l’azzurro, numero 16 del seeding, siin quattro set allo statunitense Ben, testa di serie numero 21, il quale si impone per 6-3 3-6 6-4 7-6 (5) in due ore e 52 minuti. Sarà dunque il nordamericano a sfidare negli ottavi il transalpino Gael Monfils, capace di eliminare a sorpresa l’altro statunitense Taylor Fritz, numero 4 del.Nel primo setparte meglio e trova subito lo strappo che vale il 2-0., invece, sciupa due palle per l’immediato controbreak e finisce sotto 0-3. L’azzurro evita lo 0-4, cancellando tre occasioni allo statunitense, ma dopo il quinto game deve ricorrere al medical timeout, dopo essersi toccato il lato destro del costato. Lo stop, con annessa misurazione di febbre e pressione, aiuta l’italiano a rimettersi in sesto, ma l’inerzia del set non cambia echiude sul 6-3 in 46 minuti.