Rubava materiali dall’ospedale per fare lavori a casa o dalla madre fermato un dipendente dell’Asl di Pordenone

Una vicenda che scuote il sistema sanitario locale: un dipendente dell'ASL di Pordenone, incaricato di gestire gli appalti sanitari, è stato scoperto a rubare materiali dall'ospedale e dalla madre per uso personale. La polizia ha eseguito due misure cautelari, tra cui il divieto di dimora e la sospensione dall'incarico. Un caso che solleva interrogativi sulla sicurezza e l'etica nei servizi pubblici.

La polizia di Pordenone ha eseguito due misure cautelari nei confronti di un uomo di 44 anni, dipendente dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale, in servizio all’ospedale cittadino. Era incaricato di gestire gli appalti sanitari. Per lui è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Pordenone e la sospensione per 12 mesi dal pubblico ufficio. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, hanno svelato che il dipendente, abusando della propria posizione, avrebbe ordinato materiale idraulico, elettrico ed edile a nome dell’azienda sanitaria per poi impiegarlo in installazioni private. L’uomo ha svolto un’attività non dichiarata come installatore e manutentore, servendosi di materiali praticamente a costo zero, o meglio a spese della sanità pubblica. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: pordenone - dipendente - ospedale - rubava

++ RUBAVA MATERIALI PER L’OSPEDALE E LI USAVA PER SCOPI PERSONALI: ARRESTATO UN DIPENDENTE ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://friulioggi.it/cronaca/furto-materiali-ospedale-pordeno Vai su X

Rubava materiali dall'ospedale per fare lavori a casa o dalla madre, fermato un dipendente dell'Asl di Pordenone; Rubava materiali per l’ospedale e li usava per scopi personali: arrestato un dipendente; Ha ristrutturato la casa della madre con materiali acquistati dall'ospedale: dipendente nei guai.

Rubava materiali dall’ospedale per fare lavori a casa o dalla madre, fermato un dipendente dell’Asl di Pordenone - Foto di copertina: Jimmy Nilsson Masth / Unsplash L'articolo Rubava materiali dall’ospedale per fare lavori a casa o dalla madre, fermato un dipendente dell’Asl di Pordenone proviene da Open. Lo riporta msn.com

Materiali ospedalieri usati per fini privati: indagato un dipendente dell’ospedale di Pordenone - PORDENONE — Un dipendente dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, in servizio presso l’ospedale di Pordenone, è stato indagato per una serie di reati che hanno messo in luce un sistema di irregolar ... Riporta nordest24.it