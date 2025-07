Mercato Juventus sembrava uno dei grandi obiettivi a centrocampo ma non arriverà a Torino! La smentita è netta | rivelazione

Il mercato della Juventus sembrava puntare forte su un grande colpo a centrocampo, ma le ultime indiscrezioni smentiscono ogni speranza. Secondo Matteo Moretto, il nome di Granit Xhaka, accostato nelle scorse settimane ai bianconeri, non è più considerato una priorità per la società torinese. La strategia del club si sta delineando in altre direzioni, lasciando gli appassionati con la consapevolezza che alcune trattative sono ormai da mettere da parte.

Mercato Juventus, sembrava uno dei grandi obiettivi a centrocampo: gli ultimissimi aggiornamenti. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen, non è una priorità per la Juve in questa finestra di mercato. Nonostante alcune voci circolate nelle scorse settimane che lo accostavano al club bianconero, il calciomercato Juve ha escluso il nome di Xhaka dalla lista dei centrocampisti sotto valutazione. La Vecchia Signora è attualmente concentrata su altri profili per rinforzare la mediana, con la dirigenza che non ha avviato trattative con il Bayer Leverkusen per il giocatore svizzero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, sembrava uno dei grandi obiettivi a centrocampo ma non arriverà a Torino! La smentita è netta: rivelazione

