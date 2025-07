Esposito futuro in bilico | il Cagliari accelera ma l’Inter attende sviluppi

Il futuro di Sebastiano Esposito è ancora in bilico, con il Cagliari che accelera e l’Inter che aspetta sviluppi. Dopo una stagione positiva all’Empoli, il giovane attaccante è pronto per una nuova sfida, magari in Sardegna, sotto i riflettori. La trattativa si infiamma: prestito con obbligo di riscatto, un’operazione vantaggiosa per entrambe le parti. La prossima mossa potrebbe decidere il suo destino, lasciando il tifoso con il fiato sospeso.

Sebastiano Esposito è uno dei nomi caldi sul fronte delle uscite in casa Inter. Dopo una stagione positiva all’Empoli, è pronto a una nuova esperienza, si tratta del Cagliari. CONCORRENZA – L’idea è quella di un prestito con obbligo di riscatto, una formula che garantirebbe al club nerazzurro una cessione con ritorno economico certo e al Cagliari la possibilità di puntare su un giovane di grande prospettiva. L’Inter è disponibile ad ascoltare, ma al momento non ha ancora dato il via libera definitivo all’operazione. Il motivo principale è che i nerazzurri tengono ancora aperti i contatti con la Fiorentina, altro club interessato al giocatore. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Esposito, futuro in bilico: il Cagliari accelera, ma l’Inter attende sviluppi

