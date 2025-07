WWE | Oba Femi inarrestabile batte anche Inamura malgrado gli aiutini di Josh Briggs a Great American Bash

In un grande spettacolo al Great American Bash, Oba Femi si conferma imbattibile, superando anche il temuto Inamura nonostante gli aiuti di Josh Briggs. Il campione difende con determinazione il NXT Championship in uno scontro epico tra pesi massimi, dimostrando ancora una volta che la sua forza e tenacia sono insuperabili. Prima del match, Briggs aveva tentato di influenzare il risultato, ma nulla ha potuto contro l’inarrestabile spirito di Oba Femi.

