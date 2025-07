Calciomercato Inter si cerca il trequartista! L’identikit del possibile nuovo acquisto per Chivu Ecco chi sono i preferiti

L'Inter è alla ricerca di un trequartista che possa fare la differenza e rafforzare il reparto offensivo nerazzurro. Con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva, i dirigenti stanno valutando attentamente i profili più promettenti: chi saranno i favoriti per vestire la maglia interista? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e i nomi in corsa per arricchire il centrocampo dei campioni d’Italia.

dei nerazzurri. Mentre il calciomercato dell'Inter continua a evolversi, la società nerazzurra sta cercando di completare il puzzle della nuova stagione, aggiungendo a un reparto difensivo già rinforzato con l'arrivo di Petar Sucic, Luis Henrique e Ange Yoan Bonny, un attaccante in grado di ricoprire il ruolo di trequartista. Un giocatore che permetta a Cristian Chivu di variare modulo e di dare più opzioni alla sua formazione. Un mercato che continua a evolversi Dopo aver chiuso la prima fase del mercato con l'acquisto di questi giovani rinforzi, l'Inter si sta concentrando ora sul mercato in uscita.

