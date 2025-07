Dazi de Pascale | Non capiamo strategia Ue ora servono azioni concrete

In un contesto di crescenti tensioni commerciali, la minaccia dei dazi pasquali sembra più una strategia di pressione che una reale intenzione di tutela. La recente lettera di Trump, ricca di provocazioni e false affermazioni, rischia di mettere a repentaglio il fragile equilibrio economico dell’Europa, con conseguenze devastanti soprattutto per l’Italia e l’Emilia-Romagna, regione leader nel settore export. È ora di passare dalle parole ai fatti concreti per difendere gli interessi del nostro Paese.

«Una lettera in cui il presidente Trump, con toni provocatori e una buona dose di affermazioni non vere, annuncia per l'ennesima volta dazi pesantissimi sull'export europeo, colpendo principalmente l'Italia e in particolare l'Emilia-Romagna, regione nel nostro Paese con il più alto export pro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: dazi - pascale - capiamo - strategia

Emilia-Romagna, cosa significano i dazi Usa per l’export? De Pascale: “Colpo da 10 miliardi” - Le recenti decisioni di Donald Trump di imporre dazi del 30% sui prodotti europei dal primo agosto rappresentano un vero e proprio colpo di scena per l’export italiano, in particolare per l’Emilia-Romagna, cuore pulsante della food valley, motor valley e industria del packaging.

Dopo i nuovi dazi per il Canada è arrivato il turno dell’Unione europea. Il presidente americano Donald Trump ha inviato a Bruxelles la lettera con le nuove tariffe per gli Stati membri. «A partire dal 1° agosto 2025, applicheremo all’Unione Europea una tariffa Vai su Facebook

Dazi, de Pascale: «Non capiamo strategia Ue, ora servono azioni concrete».

De Pascale: "Sui dazi servono strategie, non reazioni di pancia" - MSN - De Pascale: "Sui dazi servono strategie, non reazioni di pancia" ... Riporta msn.com

De Pascale: "Sui dazi servono strategie, non reazioni di pancia" - Economia De Pascale: "Sui dazi servono strategie, non reazioni di pancia" Mercoledì, 2 aprile 2025 ... Secondo affaritaliani.it