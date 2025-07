Atletica Marta Zenoni sfonda il muro dei due minuti! Bel progresso sugli 800 Falocchi si rialza

Marta Zenoni ha conquistato un traguardo storico sugli 800 metri, sfondando per la prima volta il muro dei due minuti con un impressionante 1:59.79 al Meeting di Watford. La bergamasca, migliorando di due secondi il suo personale, dimostra una crescita straordinaria e si affaccia tra le migliori italiane di sempre su questa distanza. Un risultato che apre nuove prospettive per il suo futuro atletico, rivelando una promessa da seguire con attenzione.

Marta Zenoni ha offerto una prova di grande efficienza sugli 800 metri, vincendo la gara andata in scena nell’ambito del Meeting di Watford (Gran Bretagna). L’azzurra è s cesa sotto il muro dei due minuti per la prima volta in carriera, imponendosi con il tempo di 1:59.79. La bergamasca ha tolto un paio di secondi al proprio personale (2:01.80 siglato un mesetto fa a Twickenham), ed è diventata la sesta italiana di sempre sul doppio giro di pista. La 26enne si sta rendendo protagonista di un’ottima annata, come testimonia la costante progressione sui 1500 metri all’aperto, dove è stata capace di timbrare un buon 4:01. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Marta Zenoni sfonda il muro dei due minuti! Bel progresso sugli 800, Falocchi si rialza

In questa notizia si parla di: marta - zenoni - muro - minuti

Marta Zenoni si difende ed è sesta nei 1500 agli Europei a squadre: l’Italia allunga sulla Germania! - Marta Zenoni si difende con tenacia, conquistando un sesto posto nei 1500 metri agli Europei a squadre 2025.

Zenoni sotto i due minuti: 800 in 1:59.79; Marta Zenoni, dopo 9 anni cade finalmente il record personale sugli 800!; Corsa su pista, Molteni infrange il muro dei 17 minuti nei 5000m.

Zenoni sotto i due minuti: 800 in 1:59.79 - Per la prima volta in carriera, l’azzurra scende sotto il muro dei due minuti vincendo la gara al meeting di Watford, in Gran Bretagna, con il tempo di ... Riporta fidal.it

Marta Zenoni fa sul serio - Runner's World - ero convinta di poter scendere sotto i 2 minuti sugli 800, c’erano gli Europei assoluti, quelli Under 18, l ... Secondo runnersworld.com