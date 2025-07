Si schianta in serata a Ronco Campo Canneto motociclista in elisoccorso al Maggiore | 51enne gravissimo

Un incidente drammatico scuote Ronco Campo Canneto: un motociclista di 51 anni ha perso il controllo della moto e si è schiantato in un canale, provocando un ricovero urgente in elisoccorso. La sua vita è appesa a un filo, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di questa tragica notte. La notizia ci ricorda quanto sia fragile la nostra sicurezza sulle strade e l’importanza di prestare sempre massima attenzione.

Ha perso il controllo della moto sulla quale stava viaggiando ed è finito nel canale, a lato della strada. Grave incidente nella serata di sabato 12 luglio per un motociclista di 51 anni, ricoverato in gravissime condizioni di salute nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

