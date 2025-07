Crosetto | Difendersi non vuol dire riempirsi di armi Leva obbligatoria? Una follia

Guido Crosetto sottolinea che difendersi non significa armarsi fino ai denti, ma prepararsi adeguatamente per fronteggiare minacce reali. La vera sfida è riconoscere quanto sia essenziale investire nelle spese militari, anche quando il rischio sembra lontano. Solo così possiamo garantire la sicurezza di tutti, perché la difesa efficace richiede impegno e risorse concrete, anche se spesso invisibili. La domanda è: siamo pronti a fare questa scelta?

«Difendersi non vuol dire riempirsi di armi. Io devo difendermi dalla possibilitĂ di attacco». Prova a spiegare così la necessitĂ di aumentare le spese militari Guido Crosetto, intervistato sabato sera a Bari dal giornalista di Mediaset Nicola Porro. «La difesa è una cosa che costa cara: il tema è la dobbiamo mettere su o no?», chiede al pubblico il ministro della Difesa. «Il problema della difesa è che tu non ti accorgi di quanto serva fin quando non subisci un attacco. L’Ucraina non aveva investito in difesa. Ora sta investendo tutto quello che ha in difesa». E comunque, «il tema non è solo l’eventuale attacco della Russia, ma di un mondo che è cambiato completamente, in cui la forza è diventato un metodo di dialogo», precisa Crosetto ospite dell’iniziativa “Ripartenza, liberi di pensare”. 🔗 Leggi su Open.online