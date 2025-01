Juventusnews24.com - McKennie titolare in Juve Milan! Thiago Motta ha deciso il ruolo dell’americano: la scelta è ufficiale

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24in: il centrocampista americano tornerà a giocare in difesa! Tutti i dettagliSono ufficiali le scelte di formazione di: Westonpartenel big match dell’Allianz Stadium, valido per la ventunesima giornata di Serie A. Il centrocampista americano tornerà a giocare in difesa, proprio come contro il Torino, e prenderà il posto di Savona sulla sinistra. Di seguito l’undiciNTUS (4-2-3-1): Di Gregorio;, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. A disp.: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Savona, Rouhi, Douglas Luiz, Fagioli, Vlahovic, Weah, Adzic. All. T.Leggi suntusnews24.com