Liberoquotidiano.it - "Marta vuole un figlio" di Allegrini a Milano: la commedia su donne e maternità, contro gli stereotipi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Unabrillante e ricca di colpi di scena sull'amore e i costumi che cambiano all'epoca della fecondazione assistita: venerdì 24, Sabato 25 Gennaio alle ore 20.30, con replica pomeridiana Domenica 26 gennaio alle ore 17 ad Alta Luce Teatro (Alzaia Naviglio Grande 190,) va in scenaundi Lorenzo, con la regia di Alberto Oliva. Lo spettacolo – in collaborazione con CSAM-Centro Sperimentale Artistico delle Marche - fa parte della stagione teatrale 2024/2025 di Alta Luce Teatro, L'anime a rallegrar. Dopo il successo di pubblico del tour marchigiano, lo spettacolo arriva finalmente a. Il tema è "sempreverde", eppure molto attuale in questo periodo storico: la. A partire da questo tema, si snodano i personaggi di, Camilla e Barbara.