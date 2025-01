Quotidiano.net - La Lega partecipa all'insediamento di Trump con Borchia a Washington

Laparteciperà alla cerimonia didi Donaldcon Paolo(capodezione del partito al Parlamento europeo) che sarà ainsieme agli altri esponenti del gruppo dei Patrioti. Lo fa sapere il partito. Salvini - si spiega inoltre - ha scelto di rimanere in Italia alla luce di quanto sta emergendo sul fronte ferrovie dopo l'esposto del gruppo Fs e la denuncia per attentato ai trasporti confermata in queste ore. Salvini confida di potersi recare negli Stati Uniti il prima possibile.