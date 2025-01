Juventusnews24.com - Jugovic “gioca” Juve Milan: «Punto su di lui, si esalta nelle grandi serate». Poi dice la sua su Kolo Muani

di RedazionentusNews24: le sue dichiarazioni in vista della sfida di oggi trantus e, gara in programma all’Allianz Stadium alle 18Vladimirha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di oggi trantus e. Di seguito le sue dichiarazioni.– «Serviva numericamente e se hanno puntato su di lui, mi fido. Ma non bastano gli attaccanti. Resto dell’idea che per costruire una squadra vincente siano indispensabili i centrocampisti totali, decisivi anche in zona gol. Nella miasegnavano in tanti, non solo le punte: Zidane, Conte, io. Pensate al City di Rodri, al Barça di Iniesta e Xavi».CHI DECIDE– «Yildiz. Il turco si. Segnare contro, Inter o nei derby è importante, ma quello che ti rende un campione sono i gol che regalano vittorie e trofei.