Sport.quotidiano.net - Italiano è già nel futuro. Al Dall’Ara arriva il Monza: "Bologna vuol dire fiducia, sono un allenatore felice»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Chiedimi se. Ieri in sala stampa a Vincenzoè stato chiesto e dal taschino il tecnico ha tirato fuori perfino il superlativo. Ecco il manifesto di unche vive con pienezza la sua avventura professionale: "felicissimo di tutto quello che mi circonda, dal rapporto coi giocatori e col club, all’atmosfera che si respira al. Mi auguro che questa simbiosi non finisca mai e non vedo nessun motivo per complicare questo percorso, anche perché quello che è stato costruito precede il mio arrivo: è una cosa che ogni volta che incontravo ilpercepivo quando qui c’erano Sinisa e Thiago". Di quella felicità all’andata il viaggio aha rappresentato il primo granello. Al Brianteo era il 22 settembre e i gol di Urbanski e Castro regalarono al tecnico e ai suoi ragazzi la prima robusta iniezione diin forma di tre punti.