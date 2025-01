Ilrestodelcarlino.it - I timori dei commercianti: "Siamo preoccupati per gli ultras". E qualcuno abbasserà la serranda

di Giovanni Di CaprioL’attesa per una partita di Champions League non è mai stata così carica di preoccupazione. Perché se da un lato c’è la prospettiva di una bella partita al Dall’Ara contro i tedeschi del Borussia Dortmund, dall’altra c’è la paura che la tifoseria ospite – particolarmente calorosa – possa causare disagi, rendendo questa partita europea più una ’gatta da pelare’ che una festa per la città. "Il timore lo ha anche il Comune, che ha messo il divieto di sosta davanti a via di San Luca dalle 9 di lunedì per motivi di ordine pubblico – annuncia Massimiliano della Caffetteria San Luca, bar a pochi passi dall’ingresso della curva ospiti in via Estro Menabue –. È da 24 anni che ho a che fare con le partite, però preferisco lavorare con i tifosi che arrivano da ogni parte d’Italia per il campionato italiano piuttosto che con altre realtà".