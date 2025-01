Bergamonews.it - Due bambini “molestati sessualmente dal marito della baby sitter”, che ora è a processo

Leggi su Bergamonews.it

Le accuse che gli vengono mosse sono pesanti: avrebbe indotto due, un maschio e una femmina affidati a sua moglie in qualità di, a compiere con lui atti sessuali. Ora l’uomo, 68 anni, è adavanti alla Corte d’Assise per violenza sessuale su minori, aggravata dal fatto che entrambe le presunte vittime, al momento dei fatti, avevano meno di dieci anni.Il bambino, oggi appena maggiorenne, sarebbe stato molestato dal 2012 al 2013. Aveva sette anni quando i genitori lo lasciavano a casa. Ildi lei, in più occasioni, lo avrebbe portato in camera da letto, si sarebbe abbassato i pantaloni e gli slip facendo lo stesso con il bimbo e si sarebbe fatto prima toccare e poi praticare sesso orale. Il piccolo, stando alle accuse, provava a rifiutarsi ma lui lo convinceva dicendo di fidarsi, che anche le altre persone, compresi i suoi genitori, facevano certe cose.