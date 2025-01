Liberoquotidiano.it - Cultura: appello Ordine architetti Agrigento, 'blocchiamo macchina fango sulla città'

Leggi su Liberoquotidiano.it

, 18 gen. (Adnkronos) - "ladeldie sosteniamo le istituzioni impegnate ad aprire l'anno in cui si celebra ladei templi, quale Capitale italiana della”. È l'lanciato dall'deglidi, alla società civile agrigentina, nel giorno in cui sarà inaugurata dal presidente della Repubblica, Sergio MattarellaCapitale della. "Pur non negando evidenti ritardi nell'organizzazione – spiega il presidente dell', Rino La Mendola – sentiamo il dovere di incoraggiare chi è delegato a organizzare le attività di2025 e auspichiamo che non prevalga la solita gogna mediatica autodistruttiva, alimentata dagli stessi agrigentini, che rischia di mortificare, ancora una volta, ladei templi e le sue eccellenti emergenzeli, artistiche paesaggistiche e ambientali, fino al punto di ispirare la mano di un noto scrittore che, riferendosi ad, auspica addirittura ‘un piccolo bombardamento sismico' per ricostruirne il paesaggio e renderlo visibile”.