Crolla la seggiovia sui Pirenei spagnoli la caduta da 15 metri | terrore tra i turisti almeno 17 feriti gravi – Il video

Sono17 le persone rimaste ferite nell'incidente di unaad Astun, nella regione di Aragona in Spagna. È il primo bilancio riferito dal governatore Jorge Azcon a Rtve. Di queste, solo tre al momento sono state ricoverate in ospedale. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente in cui diverse persone sono state sbalzate a un'altezza di 15. Ma i primi sospetti punterebbero alle pulegge di ritorno della. Secondo il direttore dei servizi d'emergenza dell'Aragona, Miguel Angel Clavero, il problema al sistema di trasmissione dei cavi «ha fatto sì che il cavo perdesse tensione e che alcuni sedili cadessero, mentre altri sono rimasti appesi tra i pilastri della». January 18, 2025