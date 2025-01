Iltempo.it - "Cessate il fuoco è temporaneo". Netanyahu gela la tregua a Gaza

Israele esi preparano all'entrata in vigore dell'accordo diil. La, secondo quanto annunciato dal Qatar (che è stato Paese mediatore) inizierà domenica alle 8.30 locali, le 7.30 in Italia. Nel primo giorno didovrebbero essere rilasciati 3 ostaggi israeliani, tutte e tre donne, e 95 detenuti palestinesi. Ma la sera prima dell'attesa applicazione del piano Benjaminha avvertito che Israele non aveva ancora ricevuto i nomi degli ostaggi: «Non procederemo» con ililfinché Hamas non fornirà la lista, ha fatto sapere il premier israeliano. In base all'accordo, Hamas doveva fornire i nomi degli ostaggi almeno 24 ore prima del loro rilascio, che sarebbe dovuto essere alle 16 ora locale di domenica, le 15 in Italia.è poi andato oltre: in un discorso alla nazione, il primo intervento pubblico dopo il raggiungimento dell'accordo, a circa 12 ore dall'avvio dellaha dichiarato «ilil» e che Israele si «riserva il diritto di tornare in guerra» se necessario e ha detto di avere il sostegno di Donald Trump.