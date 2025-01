Calciomercato.it - Castro e Odgaard ribaltano il Monza: il Bologna si avvicina alla zona Champions

Anticipo in Serie A: brianzoli in vantaggio con Maldini, la squadra di Italiano rimonta prima dell’intervallo e nella ripresa la chiude con OrsoliniIlbatte 3-1 in rimonta ilal ‘Dall’Ara’ nel primo anticipo del sabato valido per la 21esima giornata di Serie A, secondo turno del girone di ritorno. Tre punti che rilanciano i felsinei prima dell’impegno dicontro il Borussia Dortmund.Il gol diin(LaPresse) – Calciomercato.itA partire meglio sono i brianzoli di Bocchetti: dopo appena 4 minuti in vantaggio con Maldini che, lanciato in contropiede da Ciurria, è bravo a battere Ravaglia a tu per tu col portiere. Già a metà del primo tempo, però, arriva il pareggio dei padroni di casa: cross ddi Orsolini e inzuccata vincente di. A dieci minuti dall’intervallo gli uomini di Italiano lacon il gran sinistro diche si insacca all’angolo basso dove Turati non può proprio arrivare.