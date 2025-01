Quifinanza.it - Azionario europeo: preoccupano Banche centrali, Trump e Cina

“Dopo un buon inizio nel mese di dicembre, i mercati azionari hanno ripercorso parte della loro performance per l’Eurozona, e hanno addirittura chiuso leggermente in ribasso se consideriamo l’area europea. Tre ragioni spiegano questa inversione di tendenza: le, Donalde la”. Lo sottolinea Gilles Guibout, Head of European Equities di AXA Investment Managers spiegando che “sebbene la Federal Reserve (Fed) e la Banca centrale europea (Bce) abbiano proseguito coi loro cicli di tagli dei tassi, con una riduzione di 25 punti base a dicembre, la prima ha adottato un approccio molto più cauto e i suoi membri ora si aspettano solo due ulteriori tagli nel 2025, rispetto ai quattro o cinque tagli previsti appena tre mesi fa.Inoltre, il futuro Presidente degli Stati Uniti, Donald, “ha minacciato ancora una volta di introdurre significative barriere doganali per la maggior parte dei suoi partner commerciali, che gravano sui gruppi fortemente dipendenti da questo mercato.