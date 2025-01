Ilfattoquotidiano.it - Aviaria, Pregliasco: “Incomprensibile che l’Italia non abbia opzionato vaccini pre pandemici”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo la notizia del contagio di un gatto nel Bolognese, arriva una bacchettata da Fabrizio, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università Statale di Milano. “Sicuramente a livello internazionale c’è una sottostima della diffusione dell’influenza, sul versante animale e ancor più nell’uomo”. E “se l’Europa alcune iniziative le ha messe in campo,– dice all’Adnkronos – in modonon haqueipreche sono già disponibili e che l’Europa aveva voluto mettere a disposizione. Questa secondo me non è una buona cosa, certo non aiuta”. Lo scienziato premette che “non è facile predire il futuro”, ma “non credo che in Italia vedremo dei casi umani a breve. Però sicuramente la sorveglianza va rafforzata”, ribadisce il medico.