Inter-news.it - Asllani sì o no? Il grande dubbio alla vigilia di Inter-Empoli!

Leggi su Inter-news.it

Kristjanci sarà o no dal primo minuto in? Ildelladipende dalle condizioni di un compagno a centrocampo. MOMENTO – Kristjanè in un momento piuttosto difficile. L’assenza di Hakan Calhanoglu avrebbe dovuto dargli molta più fiducia in quanto i minuti sono aumentati. Simone Inzaghi gli ha concesso la possibilità di giocare due partite consecutive da titolare, più 70 minuti della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Nel tempo a disposizioneperò è andato in difficoltà e mentalmente sembra non uscirne. La prestazione col Bologna lascia forti dubbi sul suo futuro, ma l’allenatore deve prima pensare ai prossimi impegni. Il piùquesito riguarda, la titolarità dipende da altri!PRESENZA – La titolarità dinon dipende da lui in questo momento.