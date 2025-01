Oasport.it - Volley femminile, Scandicci-Conegliano infiamma la 19ma di serie A1!

Si gioca sempre inA1e lagiornata, che inizia tre giorni dopo la 18ma, disputata mercoledì, presenta lo scontro al vertice tra le prime due della classe,. Sarà proprio la super sfida di Villorba tra la Prosecco Doc Imoco e la Savino del Bene ad aprire un turno che presenta altri match interessanti, sia in chiave playoff che salvezza.va a caccia del successo numero 30 in una stagione dove non ha ancora conosciuto sconfitte, mentrearriva a questa sfida con sette successi alle spalle ed è imbattuto da oltre un mese (ultima sconfitta contro Novara). Si tratta di un remake della finale scudetto dello scorso anno fra due delle tre squadre che rappresentano l’Italia in Champions League. In campo quattro campionesse olimpiche e tantissime atlete di primissimo livello.