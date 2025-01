Liberoquotidiano.it - Visibilia: pausa 'tecnica', dopo le ore 12 attesa decisione gup su Santanchè

Milano, 17 gen. (Adnkronos) - Una' per definire dettagli sulle posizioni che hanno chiesto di patteggiare - una persona fisica e due società (l'ex consigliere Federico Celoria,Editore ed Editrice) - e poi alle ore 12 la gup di Milano Anna Magelli fornirà l'esatta indicazioni dei tempi dellasulla ministra del Turismo Daniela Santanché, indagata per falso in bilancio nella vicenda che riguarda i conti diEditore, gruppo da lei fondato e da cui ha dismesso le cariche nel 2022, e di recente anche le quote. A rischio processo, oltre alla senatrice di Fratelli d'Italia anche, tra gli altri, il compagno Dimitri Kunz, la sorella Fiorella Garnero e la nipote Silvia Garnero, l'ex compagno della ministra Canio Giovanni Mazzaro che hanno avuto ruoli all'interno della spa.