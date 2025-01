Viola il divieto di avvicinamento a due donne diverse | arrestato

Leggi su Ilfaroonline.it

ildiper due volte e a due: questi i motivi per i quali i Carabinieri della Stazione di Passoscuro hannoun cittadino romeno, già noto alle forze dell’ordine per analoghi reati.L’uomo si è presentato, prima nel pomeriggio e poi in serata, presso l’abitazione della donna, insistendo per vederla. Quando la donna gli ha negato l’ingresso, ha cercato di forzare la porta con calci e spallate. Intervenuti tempestivamente, i Carabinieri lo hanno bloccato fuori dall’abitazione, mentre continuava a compiere atti intimidatori, lo hannoe posto ai domiciliari.Il giorno successivo, a Ladispoli, l’uomo è stato nuovamente, questa volta per averto ildinei confronti di una seconda donna. Durante un controllo domiciliare, i militari lo hanno trovato in compagnia della donna, la quale, contrariamente alle disposizioni, si era recata volontariamente presso l’abitazione dell’uomo.