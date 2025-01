"Un boato allucinante". Meteorite precipita davanti alla casa, lo schianto ripreso per la prima volta da una telecamera

Leggi su Caffeinamagazine.it

Joe Velaidum e la sua compagna Laura Kelly sono usciti in un pomeriggio di luglio per portare a spasso i loro cani sull’Isola del Principe Edoardo, in Canada, senza aspettarsi che al ritorno trovassero qualcosa di davvero incredibile. “Siamo rimasti sorpresi nel trovare la passerella disseminata di detriti. Pietre ovunque. Erano sparse ovunque. E all’inizio non avevamo idea di cosa le avesse causate”, ha raccontato VelaidumNPR.In effetti, inizialmente Joe aveva pensato che fosse qualcosa caduto dal tetto e aveva cominciato a rimuovere il materiale dal paio. Quando i genitori di Kelly, che abitano lì vicino, hanno riferito di aver sentito un forte rumore suggerendo che potesse trattarsi di un, l’uomo ha controllato le riprese delle telecamere di sorveglianza della suae si è reso conto che avevano ragione.