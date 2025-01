Anteprima24.it - Salernitana Femminile, mister Orrico: “Con il Catania non sarà una gara semplice”

Tempo di lettura: 2 minutiLa1970 si avvicina alla prima trasferta del 2025, dopo il bel successo sul Mondragone di domenica scorsa. In casa granata a parlare è statoVincenzoche ha evidenziato sul momento:“Siamo tornati al lavoro con il sorriso dopo aver conquistato tre punti che volevamo, per preparare la trasferta di. La vittoria da continuità alle prestazioni che stavamo facendo”.Secondo clean sheet stagionale accolto con felicità dallo stesso tecnico che aggiunge:“La nostra è la seconda miglior difensa del campionato e per la seconda volta in questo torneo non abbiamo preso gol, questo mi rende felice perché si vede che curiamo un particolare non da poco in settimana”.reduce da un successo di misura importante come rimarca coach:“Domenica ho visto la forza del gruppo.