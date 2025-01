Romafiaccolata contro il Ddl Sicurezza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.37 "Giù le mani dalla democrazia del nostro Paese. Fermiamo il regime. C'è un brutto clima, volto a spaventare chi dissente e chi manifesta.Ma non abbiamo paura". Sono le parole d'ordine della Rete no ddl, in piazza a Roma a pochi metri dal Senato. "Portiamo 100 mila Luciil buio del regime", lo slogan della Rete che ha organizzato una fiaccolata davanti a luoghi simbolo dei comuni italiani.Presidiil ddl in diverse città,tra cui Bologna,Napoli,Reggio Emilia. Al sit-in a Roma anche Amnesty,Anpi e Cgil